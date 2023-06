Napoli, possibile uscita per Folorunsho: lo vuole l’Empoli

Non solo Caprile per l’Empoli, che vorrebbe anche Folorunsho del Napoli. Il calciatore è rientrato dal prestito al Bari ed è di proprietà del Napoli

L’italo-nigeriano Micheal Folorunsho ha disputato una stagione ottima con la maglia del Bari. Il calciatore è arrivato nella scorsa finestra estiva di mercato per rafforzare il centrocampo di una squadra neo-promossa dalla Serie C, con l’aspettativa di lottare per la salvezza, ma si è dimostrato molto più di questo.

Infatti, la sua può dirsi una stagione incredibile culminata con la finale dei play-off di Serie B. Purtroppo i galletti non sono riusciti a salire in Serie A, anche per via di una vittoria incredibile del Cagliari, ma gli artefici di questo miracolo calcistico ora potrebbero salire comunque in Serie A. Oltre a Elia Caprile, sarebbe pronto lo stesso Folorunsho al salto ed entrambi nella stessa squadra.

L’Empoli ci prova

I toscani dell’Empoli, dopo aver ceduto Guglielmo Vicario, sembrano pronti a provare a prendere Elia Caprile in prestito. Il giocatore potrebbe essere il prescelto come titolare della porta, ma non sarebbe il solo arrivo dai biancorossi.

Infatti, sembra pronto un assalto da parte dei toscani anche per Michael Folorunsho. Il centrocampista tornerà dal prestito al Bari a Napoli, gli azzurri detengono il cartellino, e potrebbe essere un profilo utile per rafforzare il centrocampo. Il giocatore è in netta crescita e il Napoli potrebbe sfruttare l’occasione per inserirlo in qualche trattativa di mercato proprio con l’Empoli. Su tutti Baldanzi, che sembra intrigare sempre più De Laurentiis e la dirigenza.