Napoli, potrebbe tornare Sepe per la porta: piace anche Sirigu

L’edizione odierna di TuttoSport, tramite la penna di Raffaele Auriemma, ha lanciato due parlato di due profili individuati dal direttore sportivo Giuntoli per il ruolo di portiere. Come spesso detto infatti, in casa Napoli è da risolvere il nodo legato alla porta. Alex Meret non vuole continuare a fare panchina ma Gennaro Gattuso gli preferisce David Ospina.

Ecco che quindi appare chiaro che uno tra l’italiano ed il colombiano dirà addio a fine stagione. Difficile capire chi dei due portieri sarà quello partente, molto più facile invece è capire che il Napoli dovrà per forza di cose trovare un portiere sul mercato.

Ecco allora spuntare i vari nomi. In particolare, quelli apparsi sul giornale sportivo quest’oggi sono Luigi Sepe e Salvatore Sirigu. Il primo nome è parecchio suggestivo poiché si tratta di un ex Napoli.

I più infatti ricorderanno che il cartellino di Sepe, attualmente portiere del Parma, appartiene già al club azzurro. Un suo approdo in terra partenopea sarebbe quindi un ritorno. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, insieme ai membri dello scouting, ha parecchio seguito ed apprezzato le prestazioni del 28enne portiere di Torre del Greco tra le fila dei Crociati.

La seconda opzione, quella di Salvatore Sirigu, rappresenterebbe garanzia di esperienza ed affidabilità. Il 33enne portiere del Torino non ha di certo bisogno di prestazioni e potrebbe, per qualche anno, divenire una sicurezza anche a difesa dei pali del Napoli.