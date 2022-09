Napoli: potrebbe tornare su Navas a gennaio

Questa prima sessione di mercato è ormai conclusa e il Napoli non è riuscito a strappare Keylor Navas al Paris Saint Germain. In un primo momento il club azzurro sembrava vicino alla chiusura dell’affare ma, in realtà, la situazione non si è mai sbloccata visto che il PSG non si era reso disponibile a corrispondere al portiere la buonuscita richiesta.

E’ stato lo stesso Navas, attraverso i propri canali social, a rendere nota la decisione di voler restare a Parigi ed essere, di fatto, il secondo di Donnarumma. Il portiere si è fatto sapere entusiasta ed orgoglioso dell’interesse del Napoli su di lui.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, sembra che il Napoli non abbia perso le speranze e potrebbe tornare in carica a gennaio. Se le condizioni in questi mesi dovessero cambiare, infatti, Navas potrebbe arrivare in azzurro nella seconda metà del campionato.

In quest’ottica ci sarebbe poi la capire la situazione di Meret.