Napoli, praticamente certo l’addio di Maksimovic: con lui dirà addio anche Hysaj

Aurelio De Laurentiis, per il prossimo anno, ha intenzione di effettuare una mini rivoluzione partendo dal suo allenatore, Rino Gattuso. Il tecnico azzurro è infatti sempre più lontano dal club partenopeo.

Insieme con Rino Gattuso dovrebbero andare via anche altri giocatori, quali Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj. Entrambi sono infatti in scadenza di contratto.

In particolare, per Nikola Maksimovic l’addio può considerarsi praticamente ufficiale. Per rinnovare, infatti, il giocatore avrebbe chiesto addirittura il doppio.

Di fronte a tale richiesta, il presidente azzurro non ha voluto più trattare, chiudendo qualsiasi possibilità alla permanenza del centrale.

Stessa storia anche per Elseid Hysaj. Quest’ultimo, però, a differenza di Maksimovic era disposto a trattare. Con la società, però, non è stato trovato nessun accordo per proseguire il rapporto.