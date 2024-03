Napoli, prende piede la conferma di Calzona: ottimi rapporti con il presidente De Laurentiis

Francesco Calzona potrebbe non limitarsi ad allenare il Napoli per pochi mesi, ma anche la prossima stagione. L’edizione de Il Mattino riporta la possibilità della conferma del mister: “Il presidente De Laurentiis non ha escluso alcun tipo di scenario facendo una promessa: ne riparliamo in primavera”.

“Il patron vuole capire se Calzona ha la capacità di avere in pugno la squadra come ha dimostrato in questo inizio della sua avventura napoletana da primo allenatore”.

CALZONA ALLENATORE DEL NAPOLI ANCHE LA PROSSIMA STAGIONE: OTTIMO RAPPORTO CON IL PRESIDENTE AURELIO DE LAURENTIIS

“De Laurentiis non è spaventato dal fatto che Calzona non abbia un passato da allenatore in prima. Tra l’allenatore ed il presidente c’è sempre stato un ottimo rapporto anche prima che venisse chiamato al capezzale di un Napoli in piena crisi d’identità e risultati”, conclude il noto quotidiano.