Napoli, preoccupazione per Zambo Anguissa: dietro lo stop prolungato c’è qualcosa di ancora più serio?

L’infortunio di André-Frank Zambo Anguissa continua a tenere in apprensione l’ambiente e i tifosi. Il centrocampista è fermo ormai da oltre due mesi e il suo rientro, inizialmente previsto per metà gennaio, ha subito ulteriori rallentamenti che stanno alimentando dubbi e preoccupazioni.

Dopo aver completato il percorso di recupero dall’infortunio che lo aveva costretto allo stop prolungato, Anguissa ha infatti accusato nuovi problemi di lombalgia. Un imprevisto che ha bloccato sul nascere il tanto atteso ritorno in campo, proprio nel momento in cui sembrava pronto a rimettersi a disposizione dello staff tecnico.

A fare il punto sulla situazione è SKY Sport, tramite Massimo Ugolini, che ha spiegato come la lombalgia del giocatore venga valutata giorno per giorno. Al momento, dunque, non esiste una data certa per il rientro, con lo staff medico che preferisce procedere con grande cautela per evitare ricadute. Antonio Conte è incredulo da questa situazione mai vissuta in carriera.

Questa incertezza sta generando comprensibile ansia tra i tifosi, timorosi che dietro lo stop possa nascondersi un problema più serio del previsto, capace di tenere Anguissa lontano dal campo ancora a lungo. In attesa di aggiornamenti, la sensazione è che servirà pazienza, con la speranza di rivedere presto il centrocampista protagonista senza ulteriori intoppi. Il calciatore, per ora, salterà Chelsea e Fiorentina sicuramente.