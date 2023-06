Napoli, preoccupazioni per Kvaratskhelia: “Troppi impegni per l’estate”

Kvicha Kvaratskhelia, eletto ieri MVP del campionato, resterà ancora al Napoli ma il club azzurro sembrerebbe essere preoccupato per la sua fitta agenda. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha puntato i riflettori sul prolungamento ormai fatto, ma allo stesso tempo, delle preoccupazioni per il club.

Troppi impegni quest’estate

“È stato convocato per le partite di Nations League del 17 e 20 giugno a Cipro e in Scozia, ma è stato inserito anche nella pre-lista di 35 giocatori del c.t. dell’Under 21, Ramaz Svanadze, per disputare l’Europeo di categoria in programma fra Romania e Georgia dal 18 giugno al 9 luglio.

A questo punto in federazione georgiana debbono mettersi d’accordo, perché l’Under 21 debutta nell’Europeo a Tbilisi il 21 giugno e Kvara o gioca in Nations League o nel campionato di categoria. Entrambe le cose non si può perché i giorni sono gli stessi.

Da Napoli si augurano che il giocatore non disputi l’Europeo in modo da poter fare le vacanze (e sposarsi) per poi presentarsi in ritiro a Dimaro, in Trentino, se non il 14 luglio – il primo giorno – almeno nella settimana successiva. Altrimenti si rivedrebbe solo in agosto nel secondo ritiro di Castel di Sangro” fa sapere il noto quotidiano sportivo.