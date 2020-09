Napoli, preso Daniel Hysaj, cugino di Elseid: sarà girato al Bari U17

Hysaj è un nuovo giocatore del Napoli. Ovviamente non si parla di Elseid, il quale è già un giocatore azzurro, ma di Daniel, suo cugino. Si tratta di un’operazione minore poiché il calciatore è un classe 2004. Inoltre l’acquisto è stato portato a compimento in sinergia con il Bari.

La squadra pugliese ha la stessa proprietà di quella campana e quello di Daniel Hysaj non è di certo l’unico acquisto fatto in complicità tra i due club. Il calciatore albanese, anch’egli difensore come il cugino Elseid, è così pronto ad aggregarsi con la squadra Under 17 del Bari.

Contestualmente al passaggio di Hysaj si è anche raggiunto l’accordo per altri due giocatori azzurri: Claudio Turi e Domenico Dachille. I due calciatori sono pronti a passare sotto la corte del mister Bevilacqua.

Molte dunque le operazioni in sinergia, le quali potrebbero rivelarsi utilissime in un futuro non molto lontano. Al momento i vari rinforzi sono mirati a rimpolpare la rosa dell’Under 17 del Bari, non appare difficile però immaginare che nel caso di bisogno i vari cartellini potrebbero passare nuovamente al club azzurro.

Rimanendo a parlare di Hysaj, continua a tenere banco intanto la questione rinnovo che invece vede protagonista Elseid, cugino di Daniel. Il terzino albanese infatti ha il proprio contratto in scadenza nel giugno 2021. Il Napoli quindi rischia di perderlo a 0 al termine della prossima stagione.