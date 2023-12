Napoli, preso Mane Seik il talento del futuro

Il Napoli prende un nuovo talento, Mane Seik. Il giovane classe 2009 sarà uno dei calciatori a crescere sotto l’egida della società di Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis e soci non si fermano e guardano al futuro. Un futuro che potrebbe essere più roseo per loro e più azzurro per la Serie A. Difatti, gli azzurri si sono assicurati le prestazioni di Mohamed Mane Seik, giovane attaccante classe 2009 ormai ex Pro Vives. Il giovane calciatore si aggregherà alle giovanili partenopee, dove verrà attentamente valutata la sua crescita.

Un approdo importante per il giovane, che avrà modo di confrontarsi giorno per giorno in campo su una realtà tutta nuova per lui dove potrebbe crescere a dismisura. I partenopei vogliono creare in casa loro un reparto offensivo di tutto rispetto.

Intanto saluta Elmas

Intanto, i partenopei a sorpresa salutano Eljif Elmas come raccontato da calciomercato.com: “Il futuro di Elijf Elmas è ufficialmente lontano da Napoli. Se fino a ieri le voci di una sua imminente cessione al Lipsia erano più che convincenti, oggi sono diventate realtà. Il giocatore, come confermato dal patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato ceduto. Il Lipsia è la sua destinazione. Già in estate il club tedesco aveva provato ad accaparrarsi il macedone, senza successo. Non sono bastati 30 milioni di euro di offerta. Ora con cinque milioni di euro in meno, Elmas è a un passo dall’addio ufficiale. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, tra i club l’accordo è già stato raggiunto, così come sono stati delineati i termini con il calciatore. Entro la fine del mese, svolgerà le visite mediche col suo nuovo club”.