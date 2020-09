Napoli, pressing di Gattuso su Hysaj: “Resta a Napoli”

Nelle ultime ore stanno andando avanti le trattative per il rinnovo contrattuale tra il Napoli ed il giocatore Hysaj per quanto riguarda la sua permanenza nel club partenopeo. A quanto pare il giocatore avrebbe pretese troppo alte per la dirigenza, e questo aveva fatto presagire in un possibile addio.

Nicolò Schira, giornalista sportivo, ha riportato sul suo profilo Facebook: “Dopo la fumata grigia di settimana scorsa a Castel di Sangro si riapre la trattativa per il rinnovo di Elseid Hysaj col Napoli. Nuovi segnali positivi tra le parti con la benedizione di Rino Gattuso, che apprezza la duttilità dell’albanese”.

Tuttavia, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, sia il mister Gattuso che il suo manager, Giuffredi, non sarebbero ancora stati in grado per il momento di convincere il giocatore in maniera definitiva a ridimensionare le richieste.

Peraltro, a quanto riportano fonti vicine al club, sarebbe già identificato anche il suo erede: Faraoni del Verona. In merito all’operazione si era già espresso Setti qualche tempo fa.

“Faraoni al Napoli? Ne ho parlato diverse volte con Cristiano Giuntoli, inutile nasconderlo. Anche lui ha un motore davvero importante. Non so se alla fine andrà al Napoli ma con Giuntoli abbiamo già parlato anche di cifre e vi posso assicurare che il ds del Napoli lo ha segnato sul proprio taccuino”, aveva detto il direttore veronese.