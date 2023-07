Napoli, pressing su Samardzic: c’è concorrenza

Il Napoli tenta di chiudere la trattativa per Lazar Samardzic in vista della concorrenza tra Juve e Inter: le ultime

Il Napoli sta pensando di accelerare la trattativa per Lazar Samardzic, il quale potrebbe lasciare l’Udinese per fare il grande salto. Tanta la concorrenza per il giocatore, il cui futuro al club azzurro è legato al nome di Zielinski.

Si accelera la trattativa

Nella giornata di ieri, il Napoli ha ufficializzato il nuovo ds Meluso per questo nei prossimi giorni potrà accelerarsi la trattativa. Tanta la concorrenza per Samardzic, cercato anche dalle due big Juve e Inter. Il club azzurro ha avuto già diversi contatti con gli agenti del calciatore ma nulla di fatto ancora.

L’operazione, inoltre, potrebbe essere legata al futuro di Zielinski, in scadenza e che presto potrebbe accettare l’offerta da 12 milioni a stagione dell’Al-Ahli. Fa sapere calciomercato.com che il Napoli potrebbe fiondarsi su Samardzic non appena il polacco lascerà Napoli.

L’Udinese fissa il prezzo e valuta il calciatore 25 milioni di euro: l’idea del club sarebbe quanto fatto con il Tottenham per Udogie ovvero la cessione del calciatore, ma con un la permanenza in prestito in bianconero per una stagione.

Per il Napoli si tratta di un’operazione complessa perché vorrebbe inserirlo sin da subito nel proprio organico e nel progetto.