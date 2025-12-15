Napoli, prestazioni opache e sconfitte: il gesto di De Laurentiis per stare vicino alla squadra

La decisione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis di partire insieme ad Antonio Conte, alla squadra e allo staff tecnico per la Supercoppa in Arabia Saudita rappresenta un segnale chiaro e significativo. Una scelta maturata dopo le recenti prestazioni negative, che hanno acceso critiche e preoccupazioni nell’ambiente azzurro.

Il numero uno del club ha voluto essere presente in prima persona. Un gesto che va oltre l’aspetto formale e parla di vicinanza e responsabilità. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Mattino. De Laurentiis ha scelto di stare accanto alla squadra in un momento delicato della stagione.

Non si tratta di pressione, ma di supporto diretto e concreto al gruppo. La sua presenza vuole trasmettere fiducia ai giocatori e allo staff. Un modo per ribadire che la società crede nel lavoro quotidiano e nel progetto tecnico. La Supercoppa diventa così un’occasione importante non solo per il trofeo.

Il gesto di De Laurentiis è anche una dimostrazione di leadership. Nei momenti difficili, il presidente sceglie di metterci la faccia e di non defilarsi. Ora la parola passa al campo, unico giudice definitivo. Una buona prestazione potrebbe segnare una svolta e dare nuovo slancio alla stagione del Napoli.