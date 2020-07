Napoli, prestazioni pessime di Arek Milik: il parere dei tifosi e di Rino Gattuso

Dopo l’emergenza dovuta al Covid-19, il campionato di Serie A si avvia alla conclusione. Tra le squadre che hanno maggiormente deluso, vi è sicuramente il Napoli, con la squadra partenopea che, quest’anno, dovrà accontentarsi di un settimo posto nel massimo campionato italiano.

Tuttavia, grazie alla vittoria della Coppa Italia, gli azzurri potranno partecipare alla prossima Europa League direttamente dai gironi.

In casa Napoli, però, si pensa anche al calciomercato. Tra i calciatori che faranno le valigie vi è sicuramente Arek Milik, con l’attaccante polacco che ha comunicato la sua volontà di andare via al termine della stagione.

Le sue ultime prestazioni con la maglia azzurra sono state davvero pessime, tanto da essere richiamato anche da Gattuso per la poca intensità. Lo stesso allenatore, qualche settimana fa, ha rivelato della volontà del calciatore di cambiare aria, preferendo un addio di chi non ha più la voglia di restare.

Anche i tifosi azzurri, sul web, sono scatenati. C’è chi proporrebbe di metterlo fuori rosa per fargli imparare la lezione e chi propone di venderlo immediatamente alla Juventus per indebolirla. Tuttavia, la trattativa con i bianconeri non è facile dal momento che Aurelio De Laurentiis chiede 50 milioni di euro per vederlo.