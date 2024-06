Napoli, prima offerta ufficiale per Buongiorno

I partenopei, secondo Sportitalia, avrebbero fatto la prima offerta ufficiale per Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino piace e non poco

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sportitalia, il Napoli avrebbe fatto la prima mossa ufficiale per arrivare ad Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino piace tantissimo ad Antonio Conte, che lo vorrebbe per comporre la difesa del prossimo anno. Arrivare a lui, però, sarà più che complicato.

Infatti, i partenopei dovranno fare i conti con le esigue richieste di Urbano Cairo che chiede almeno 45 milioni di euro per lasciar partire uno dei perni indiscussi della sua difesa e della sua squadra.

L’offerta del Napoli

Per ora, il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte avrebbe mosso “solo” 30 milioni di euro per provare a prendere il giocatore granata, aggiungendo circa 5 milioni di bonus. Cifra immediatamente rifiutata e rispedita al mittente da Urbano Cairo, che ha ribadito la volontà di ottenere almeno 45 milioni dalla cessione del 25enne. La trattativa, quindi, sembra abbastanza complicata specialmente perché ci sarebbero anche altre squadre pronte a prelevare il giocatore tra cui l’Inter.

Il Napoli, però, starebbe pensando concretamente di aggiungere una contropartita tecnica alla trattativa. Ancora non si è parlato di un giocatore effettivo, ma si penserebbe a qualche giovane. Addirittura potrebbe finire per essere girato Giovanni Simeone, attaccante che per il momento non è tra i preferiti di Antonio Conte. Il giocatore è in partenza e sembra possa salutare Napoli al più presto possibile. Un suo inserimento nella trattativa sarebbe possibile, anche se Urbano Cairo non sarebbe intenzionato a trattare di troppo.