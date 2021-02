Napoli Primavera, il giovane D’Agostino incanta con il numero 10 sulle spalle

Domenica il Napoli non ha solo disputato la gara di campionato contro il Parma. Poco lontano, in un altro campo di calcio, scendeva in campo anche il Napoli primavera nell’impegno casalingo contro il Crotone. Entrambe le squadre azzurre hanno vinto, portando così a casa i 3 punti.

Se nella prima squadra ha brillato in particolare il giovane macedone Elmas, nella primavera azzurra ha stupito tutti un calciatore ancora più giovane. Stiamo parlando di Giuseppe D’Agostino, ala offensiva classe ’03.

Con il numero 10 sulle spalle, che nella primavera deve essere indossata obbligatoriamente e non può essere ritirato, D’Agostino si è messo in evidenza nel poker rifilato al Crotone con una splendida doppietta. Destro di piede ma tendenzialmente molto abile con il mancino, riesce a giocare indifferentemente sia come ala destra che come ala sinistra.

Il 17enne, prelevato nel 2017 dalla Massese, si era già messo in luce con la nazionale Under 17, nonostante fosse di un anno più piccolo rispetto ai suoi compagni di squadra. Ovviamente il ragazzo rimarrà con la Primavera fino a tempo indeterminato, dove potrà crescere senza alcuna pressione.

Intanto però qualche segnale positivo dal reparto verde del Napoli inizia ad arrivare. Dopo l’inserimento graduale in prima squadra del giovane Antonio Cioffi, ora la crescita esponenziale di Giuseppe D’Agostino. Il futuro per questi due ragazzi potrebbe essere roseo, solo il tempo però potrà confermare o meno le sensazioni fiduciose sulle loro spalle.