Napoli primavera, tesserato il classe 2005 Francesco Di Somma

“COLPO DI MERCATO : Arriva in azzurro Francesco Di Somma centrocampista classe 2005 proveniente dalla Blue Devils. Calciatore ben strutturato e con un ottimo mancino andrà a rinforzare la mediana azzurra. Il calciatore è stato negli ultimi mesi in prova ed ha convinto lo staff azzurro a puntare su di lui! Benvenuto in azzurro! 💙 #napoliprimavera #calcionapoli #scugnizzeria #giovanilinapoli #napolicalcio #primaveranapoli #forzanapolisempre #forzanapoli #settoregiovanilenapoli #napoliunicafede”

Con questo post su Instagram le giovanili del Napoli hanno ufficializzato un potenziale ottimo colpo in prospettiva futura. Si tratta di Francesco Di Somma, mediano classe 2005. Il calciatore va a rinforzare un settore che nell’ultimo periodo sta facendo molto bene.

Mai come quest’anno infatti la primavera del Napoli, allenata da Frustalupi, sta risultando essere molto competitiva nel proprio campionato. Con due partite in meno rispetto alla concorrenza, la squadra azzurra occupa la sesta posizione in classifica.

L’acquisto di Di Somma è solo l’ultimo in ordine cronologico di una serie di rinforzi mirati a rafforzare la primavera azzurra e quindi, potenzialmente, il Napoli. Se infatti da una parte il ridimensionamento imposto da Aurelio De Laurentiis ha effetti negativi sulla squadra partenopea, dall’altra parte ci sono benefici che non possono essere trascurati.

Su tutti, ad esempio, vi è appunto la costruzione di un settore giovanile solido dal quale nei prossimi anni il Napoli proverà a pescare valide pedine per la prima squadra. E pensare che l’ultimo calciatore uscito dalla primavera e poi arruolato in pianta stabile tra i ‘grandi’ è Lorenzo Insigne, che il prossimo anno saluterà il club partenopeo.