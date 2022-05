Napoli, primi contatti per Deulofeu

Gerard Deulofeu e il Napoli si avvicinano. Il calciatore spagnolo sembra gradire la destinazione partenopea. Udinese che fa il prezzo

Se alla fine la trattativa per Mathias Olivera è andata in porto, con visite mediche per il giocatore, quella per Gerard Deulofeu è appena iniziata. Il calciatore scuola Barcellona è nel mirino del Napoli, che sembra intenzionato a puntare forte su di lui.

Ci sono già i primi contatti tra le due parti e il calciatore spagnolo sembra gradire la destinazione. L’Udinese ha già fissato il prezzo per vendere il calciatore e filtra molto ottimismo per la riuscita della trattativa.

Il Napoli punta al calciatore

Gerard Deulofeu sembra in procinto di partire dal Friuli, anche perché il Napoli punta forte su di lui e la trattativa potrebbe chiudersi in poco. Il calciatore spagnolo è valutato circa 10 milioni dall’Udinese, cifra ultra sostenibile per Aurelio De Laurentiis e soci che proveranno a limare leggermente il prezzo di mercato.

La trattativa sembra però ben indirizzata, con il gradimento del giocatore che lascia già presagire che le due parti potrebbero cominciare la prossima annata insieme. Gerard ha giocato 35 partite in stagione, di cui 34 in Serie A e una in Coppa Italia. Sono 13 le reti in campionato, con ben 5 assist per i compagni. Per il classe ’94 questa annata si è vista come tra le migliori, dopo che aveva addirittura fallito nella stagione 2017-2018 con il Milan. Finendo per tornare poi al Barcellona. Poi il trasferimento al Watford, dove non ha particolarmente incantato, e ora l’Udinese. A Napoli potrà mai sbocciare?