Napoli primo, i giornali del Nord preparano la ‘guerra’ mediatica contro Romelu Lukaku

Altri tre punti e primo posto in classifica. La SSC Napoli di Antonio Conte mantiene il primato nel massimo campionato italiano grazie alla vittoria contro la Roma di Claudio Ranieri, il quale si è dovuto arrendere alla bella azione del club partenopeo con la rete messa a segno da Romelu Lukaku.

Proprio quest’ultimo, nelle ultime ore, è stato bersagliato dalle critiche. La prima è arrivata dal giornalista Tancredi Palmieri, il quale, sui social, è contrariato per la mancata espulsione dell’attaccante: “Chissà se i due gialli abbuonati a Lukaku (ma per me il primo è rosso) faranno sorgere a Conte dei retropensieri. Per miracolo Lukaku ancora in campo dopo un fallo da espulsione e uno da ammonizione”.

MANCATA AMMONIZIONE O ESPLUSIONE PER ROMELU LUKAKU, ACCANIMENTO DEL NORDO CONTRO IL NAPOLI DI ANTONIO CONTE. I GIORNALI SONO PRONTI A SCATENARSI

Conferme sull’accanimento del Nord Italia per il Napoli e per Lukaku arrivano anche dal giornalista Ciro Venerato, il quale, ai microfoni di Canale 21 dichiara: “Vi posso dire che mi arrivano voci su alcuni giornali del Nord. Lunedì, insisteranno sul mancato giallo al Napoli, nel primo tempo, per un’entrata di Romelu Lukaku, a piede alto, su Celick”.

“Scriveranno di cartellino rosso mancato, secondo le ricostruzione di certa stampa, per l’intervento che lo stesso Lukaku ha poi fatto su Svilar e che avrebbe fatto male al portiere della Roma”, ha rivelato il giornalista RAI.