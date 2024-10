Napoli primo in Serie A, ma a SKY elogiano le avversarie. Mauro: “Senza Lobotka sono guai”, De Grandis: “Favorito perché l’Inter…”

La SSC Napoli ha concluso anche l’ottava giornata del massimo campionato di Serie A da prima in classifica. Gli uomini di Antonio Conte hanno condotto ha partita di resistenza e, nonostante la prestazione non proprio positiva, hanno portato a casa tre punti importanti per consolidare il primo posto e principalmente la zona Champions League.

Eppure, ascoltando le trasmissioni televisive, sembra raccontarsi di una sconfitta degli azzurri e quasi di una squadra da retrocessione. In pochi sembrano riconoscere il primo posto degli azzurri, elogiando, invece, altre squadre che al momento rincorrono gli uomini di Antonio Conte.

Ai microfoni di SKY, Massimo Mauro ha dichiarato: “Ultimamente, Romelu Lukaku non sta facendo praticamente nulla, come nel primo tempo di Empoli. Se mancherà ancora Stanislav Lobotka, per il Napoli sarà un bel problema“. Mauro ha poi bocciato anche lo scozzese Gilmour: “Secondo me il ragazzo non è all’altezza”.

Stefano De Grandis, invece, riconosce il primato del Napoli non per suoi meriti, ma per demeriti delle inseguitrici: “A Empoli il Napoli fa gol su un rigore di quelli che capitano spesso. Certo che la situazione attuale tra infortuni e stanchezza mette ancora di più il piano inclinato in favore del Napoli”.

“Perché dopo gli infortuni dell’Inter di oggi Inzaghi deve turnare ancora di più. È chiaro che Conte si difende dal fatto di essere indicato come favorito. Non è che il Napoli sia la squadra più forte ma se vedi anche oggi la stanchezza di Dimarco, che è uno che non sbaglia mai partita, e oggi ha sbagliato tanto in fase di rifinitura”.