Napoli primo, ma l’Inter ha una gara da recuperare: può falsarsi il campionato?

La vittoria della Lazio avvenuta nei minuti finali, con lo splendido goal dalla distanza di Fabian Ruiz, ha regalato al Napoli tre punti fondamentali per balzare al primo posto. Tale primato è condiviso dal Milan con entrambe a 57 punti, a causa di alcuni passi falsi dei rossoneri con Salernita e Udinese avvenuti nelle ultime due giornate. La stessa Inter che è posizionata al terzo posto con 55 punti, ha subito alcuni bruschi stop come la sconfitta nel derby, contro il Sassuolo o il pareggio nell’ultima giornata contro il Genoa. Ricordiamo che i neroazzuri avevano un vantaggio di almeno 7 punti sulla seconda in classifica.

Nel frattempo il Napoli si gode il primo posto con la bella vittoria, ma il campionato resta apertissimo. Infatti l’Inter che non vive un buon momento, soprattuto dal punto di vista offensivo, a cuasa dei zero goa fatti nelle ultime 4 partite, ha ancora una partita da recuperare: quella contro il Bologna valida per la ventesima giornata di Serie A. Era inizialmente in programma per il 6 di gennaio, ma è stata rinviata a causa del picco di contagi di covid.

In quella giornata c’erano altri tre match che sono stati rinviati. La Lega Serie A ancora deve esprimersi in merito a questi recuperi, a causa del fitto calendario e la mancanza di uno spazio da inserire queste partite. L’Inter dal suo canto ha richiesto la vittoria a tavolino tramite ricorso, ma il giudice sportivo ha respinto il ricorso dei neroazzurri, confermando che la gara andrà giocata. Tale decisione è stata anche confermata dalla Corte Sportiva d’appello.

Senza una decisione ed una data, questa incertezza potrebbe minare la regolarità del campionato di Serie A. Questo perchè, come spiega areanapoli.it, il Bologna avendo già 32 punti, è a solo 8 lunghezze dalla quota salvezza: “nelle prossime settimane la compagine di Sinisa Mihajlović potrebbe avere già raggiunto la quota salvezza rendendo, di fatto, meno importante la gara con i nerazzurri”.

Non si mette in dubbio la professionalità dei club di Serie A, ma di certo le motivazioni sarebbero completamente differenti. Gli emiliani giocherebbero in maniera molto più rilassata se avessero già la salvezza in tasca. Mentre l’Inter giocherebbe con il “coltello tra i denti”, visto che la posta in palio è molto alta: tre punti che potrebbero rivelarsi decisivi per la conquista dello scudetto 2021-2022.