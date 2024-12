Napoli primo ma un calciatore continua a non soddisfare i tifosi partenopei

Contro il Torino la SSC Napoli ha racimolato altri tre punti fondamentali per restare al primo posto in classifica. Grazie alla rete messa a segno nel primo tempo da Scott McTominay, gli azzurri confermano il primato e sognano una nuova cavalcata trionfale dopo l’anno con Luciano Spalletti.

I tifosi azzurri, però, non sono pienamente soddisfatti della partita e del gioco espresso da un calciatore in particolare: Romelu Lukaku. L’attaccante azzurro ha avuto buone occasioni con un colpo di tacco che per poco non andava in rete.

ROMELU LUKAKU MIGLIORA MA ANCORA NON CONVINCE. I TIFOSI AZZURRI CHIEDONO MAGGIORE SPAZIO A GIOVANNI SIMEONE

Sul web, però, in molti preferiscono Simeone all’attaccante belga: “Ha creato più Simeone in 5 minuti che Lukaku in una partita intera”, scrive Claudio P.. Mauro I. aggiunge: “Stiamo giocando in 10 da inizio campionato, perché nessuno se ne rende conto? Serve un nuovo attaccante”.