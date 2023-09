Napoli, primo vero test per Natan contro il Lecce

Primo verso test per Natan contro il Lecce: il difensore affronterà Nikola Krstovic, attaccante dei salentini

Natan, il difensore del Napoli, potrebbe affrontare il suo primo vero e impegnativo banco di prova contro il Lecce, in una partita in cui dovrà vedersela con Nikola Krstovic, l’attaccante dei salentini, una promettente rivelazione selezionata da Pantaleo Corvino. Questo è ciò di cui si discute nell’attuale edizione della Gazzetta dello Sport.

Primo vero test

“In queste settimane ci si è interrogati su Natan, il difensore brasiliano chiamato a sostituire Kim. Non è andato male, anzi: 0-0 a Bologna e 4-1 in casa sull’Udinese. Con Natan il Napoli ha subito un solo gol, lo slalom speciale di Samardzic” si legge sul noto quotidiano sportivo.

“Natan è apparso attento e ordinato. Buone le sue prime esibizioni, in attesa di test più impegnativi. Attenzione a non sottovalutare il centravanti del Lecce, il montenegrino Nikola Krstovic, pescato in Slovacchia dal d.t. Corvino.

Krstovic è un numero 9 massiccio e tiratore. Gioca e si muove per inquadrare la porta. Ha segnato tre gol in cinque partite. A Torino contro la Juve è stato contenuto, ma la sua pericolosità resta tale.

Krstovic può rappresentare un test significativo per capire quanto sia forte Natan in marcatura e in tandem con Ostigard” spiega la GdS.