Napoli, priorità Kvara: contratto fino al 2029 con adeguamento. Gazzetta: “Si sono avvicinati molto”

Nelle prossime settimane, come già annunciato da Giovanni Manna in una recente intervista, la SSC Napoli lavorerà al rinnovo di Kvara. L’attaccante azzurro rappresenta una priorità per il club partenopeo e per l’allenatore Antonio Conte, il quale, durante lo scorso mercato estivo, ha blindato la partenza del numero 77.

A scrivere di Kvara e il Napoli l’edizione de La Gazzetta dello Sport del 9 settembre 2024. In particolare, la Rosea scrive il seguente titolo: “Napoli tutto su Kvara: De Laurentiis vuole blindarlo fino al 2029 e lui fa già il leader. La prima offerta per allungare il contratto è di cinque milioni. Il club e il giocatore ora si sono avvicinati molto”.

Nei giorni scorsi, Manna ha dichiarato il merito all’attaccante azzurro: “La ancora tre anni di contratto. Ci sono state squadre che si sono approcciate a lui e a lui ma abbiamo condiviso la volontà di continuare insieme. Stiamo lavorando con l’entourage del giocatore per arrivare a un rinnovo. Siamo tranquilli, non dobbiamo fare una corsa”.