Napoli, probabile per i bookmaker il ritorno di Higuain: ecco le quote

Gonzalo Higuain non si è lasciato bene con il Napoli, Aurelio De Laurentiis ed i napoletani in generale. Eppure, secondo i bookmaker, il club partenopeo è il favorito in Serie A per accaparrarsi le prestazioni del centravanti argentino.

Ciò che appare certo infatti è che Higuain lascerà la Juventus a fine stagione. I bianconeri sono già a caccia dell’alternativa per il prossimo anno e lo stipendio dell’ex Napoli, di ben 7,5 milioni l’anno, pesa molto sul bilancio attuale. Inoltre ad influire sulla scelta della società è anche la scadenza del contratto del calciatore, fissata nel 2021.

Pochi dubbi quindi, Higuain via con meta ancora da decifrare. Secondo i vari bookmaker la squadra favorita in assoluto è il River Plate. Per il “Pipita” si tratterebbe di un ritorno in patria, eppure l’attaccante non è molto convinto di quest’ipotesi, che per gli scommettitori vale 2 volte e mezza la posta.

Restando in Serie A invece, oltre il ritorno a Napoli quotato 7.50, per i bookmaker non sono da escludere le piste che porterebbero Higuain in una squadra tra Milan, Roma e, sorprendentemente, Sampdoria.

Appena dopo il Napoli vi è il club giallorosso, quotato a 12. La Roma infatti già lo scorso anno ha provato insistentemente ad acquistare il cartellino di Gonzalo Higuain. Successivamente ecco spuntare la Sampdoria, a quota 15. Infine un clamoroso ritorno al Milan è quotato 20 volte la giocata.