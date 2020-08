Napoli, problemi di valutazione per Under: Maksimovic può sbloccare l’affare

In casa Napoli, non è un caso, piace e molto Cengiz Under. Il turco della Roma è in uscita dalla squadra giallorossa ed è uno dei primi nomi nella lista azzurra per sostituire Callejon durante la prossima stagione. La trattative, non delle più difficili, presenta però un intoppo: la valutazione del calciatore.

La Roma infatti valuta il proprio tesserato per una cifra intorno ai 30 milioni. Il Napoli d’altra parte fa del calciatore una valutazione inferiore di 10 milioni a quella giallorossa. Le parti successivamente hanno provato a venirsi incontro a metà strada, 25 milioni compresi i vari bonus.

Quest’ultima offerta da parte del Napoli è stata rifiutata dalla Roma, non soddisfatta delle cifre in ballo. La trattativa si è così pian piano arenata, fino ad arrivare in stand-by. Ora però, come riportato da La Gazzetta dello Sport in queste ultime ore, qualcosa sembra essersi riacceso.

A cambiare le carte in tavola della trattativa tra Roma e Napoli potrebbe esserci l’inserimento di una contropartita tecnica azzurra: si tratta di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo è stato piazzato sul mercato dalla dirigenza partenopea e rappresenta un profilo molto gradito dai giallorossi.

Le parti potrebbero così accordarsi per uno scambio tra Under e Maksimovic con un conguaglio di circa 10 milioni versati dal Napoli nelle casse della Roma. In tal caso il difensore serbo potrebbe essere valutato quindi intorno ai 20 milioni di euro.