Napoli, problemi in difesa: dall’Under 18 una soluzione per Rudi Garcia? Il mister è rimasto colpito

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha sempre dichiarato che la sua volontà è quella di far crescere i calciatori presenti nelle squadre giovanili. Nel corso degli anni, però, l’idea di creare la ‘Scugnizzeria’ stile Barcellona è stata abbandonata e non sono molti i calciatori che approdano in prima squadra.

Nelle giovanili azzurro, però, è bene sottolineare come vi siano giocatori che si stanno facendo le ossa per poi cercare di approdare in prima squadra. Visti i grossi problemi difensivi di quest’anno e gli infortuni degli ultimi giorni, infatti, l’allenatore Rudi Garcia avrebbe messo nel mirino un giovane difensore Under 18 Alfonso De Luca.

Il ragazzo ha delle grandi qualità ed ha colpito Garcia, il quale lo ha preferito a molti altri ragazzi della Primavera e con un età superiore. Anche Luciano Spalletti era rimasto colpito dal giocatore, tanto da averlo convocato in prima squadra nel periodo finale della passata stagione.

De Luca potrebbe imparare dai compagni di squadra più esperti per cercare di crescere il prima possibile. All’estero, calciatori con grande talento, vengono subito lanciati in prima squadra. In Italia, invece, bisogna prima fare tutte le trafila partendo dalla Serie C. Che sia la volta buona?