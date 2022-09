Napoli, problemi per Amir Rrahmani: le condizioni fisiche

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, avrebbe accusato problemi muscolari durante il match contro il Milan. Dal Kosovo non arrivano buone notizie poiché pare che il giocatore non si sia allenato con la Nazionale.

Le condizioni fisiche del difensore

I colleghi del quotidiano Nacionale, direttamente dal Kosovo, hanno fatto il punto della situazione sulle sue condizioni fisiche. Pare, dunque, che il giocatore si sia fermato per un problema muscolare durante la partita Milan-Napoli e non si sarebbe nemmeno allenato con la sua Nazionale.

La sua partecipazione contro l’Irlanda del Nord non è in dubbio ma Rrahmani potrebbero non scendere in campo, o almeno, non da subito. Per comprendere meglio la sua situazione occorreranno altri accertamenti fisici e aggiornamenti da parte dello staff medico.