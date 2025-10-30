Napoli, processione in onore di Maradona per il suo 65esimo compleanno

Il popolo napoletano non ha mai dimenticato e mai dimenticherà Diego Armando Maradona e nel corso delle celebrazioni per il 65esimo compleanno dell’ormai defunto “Pibe de oro” i partenopei hanno organizzato una processione

Tutto in onore del più grande calciatore passato da Napoli

Napoli ama Diego Armando Maradona, lo ha amato, e Diego Armando Maradona ha amato Napoli. Un amore che dura da oltre 40 anni e che non si è mai spento. Anche dopo la morte prematura dell’ex Pibe de oro, i partenopei non hanno mai spesso di apprezzare e adorare il calciatore che ha reso grande la piazza partenopea.

I tifosi azzurri, infatti, oggi 30 ottobre 2025 hanno organizzato per il compleanno del compianto calciatore argentino una processione in suo onore. Una processione che ha visto ripercorrere le tappe della carriera dell’asso sudamericano, con un regalo importante sulla fine.

La processione per Diego Armando Maradona

La processione ha come protagonista una statua in bronzo del numero 10 più amato dal popolo azzurro, portata in tour per le vie della città. La processione è partita dal Museo di Maradona passando per i quartieri Spagnoli. Poi ha toccato i punti simbolici della città: Maschio Angioino, Piazza del Plebiscito, Largo Sermoneta e la Casa di Diego in via Scipione Capece. Il ricordo si è concluso al campetto Claudio Miccoli di Poggioreale, uno spazio tutto nuovo restituito ai bambini del quartiere con la donazione di 200 palloni.