Napoli, pronta la maxi offerta per Koopmeiners

Il Napoli sarebbe intenzionato a prendere Koopmeiners con un’offerta allettante per l’Atalanta. Si aspettano sviluppi nei prossimi giorni

Un solo nome quello che potrebbe completare, almeno secondo la Gazzetta dello sport, il centrocampo di Rudia Garcia e del suo Napoli. I partenopei, infatti, sarebbero intenzionati a prelevare Teun Koopmeiners dall’Atalanta per provare a renderlo l’uomo giusto nel momento giusto.

Per età, esperienza e ambizione il giocatore olandese potrebbe essere quello che farebbe fare da subito la qualità e le soluzioni della mediana azzurra. Il Napoli sarebbe intenzionato a fare un tentativo e così aumentare la pressione sulla società bergamasca che non ha bisogno di cedere dopo aver incassato dagli addii di Boga e Hojlund.

Le ultime sulla questione

Di fronte ad un’offerta importante, sarebbe quasi impossibile per i bergamaschi non iniziare a considerare l’ipotesi di un’atra cessione a fronte del mercato. Il giocatore è un mancino naturale, può giocare da mezzala destra o sinistra. Sarebbe il profilo giusto per far rifiatare anche Lobotka in regia, qualora ce ne fosse bisogno. E potrebbe anche permettere a Garcia di usare all’occorrenza per il 4-2-3-1, un piano B che il tecnico sta studiando in ritiro.

Il Napoli, per questo motivo, chsarebbe disposto a spendere anche più di 30 milioni per far cedere l’Atalanta. Nell’ultimo campionato Koopmeiners ha totalizzato 10 gol e 4 assist in 33 presenze. Calcia angoli, punizioni dirette verso la porta e anche i rigori, tutto che potrebbe far comodo agli azzurri. La destinazione Napoli, per lui, con la possibilità di giocare la Champions, sarebbe intrigante. Resta da trovare l’intesa tra i club.