Napoli, pronta l’asta per Emerson Palmieri del Chelsea

Ciro Venerato, giornalista RAI esperto di calciomercato e sempre molto vicino alle tematiche riguardo all’SSC Napoli, è intervenuto quest’oggi ai microfoni dell’emittente radiofonica “Radio Sportiva“.

“Il Napoli si è iscritto ufficialmente all’asta per Emerson Palmieri. L’offerta per il terzino sinistro è di 3 milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni. Non solo: il Napoli sta lavorando al rinnovo di Gattuso dato che allenatore e società hanno vedute simili, a meno che il 30 aprile non sia lui a revocare il rapporto.”

Ciro Venerato ha poi continuato, andando a toccare un tema molto caldo nel Napoli della stagione attuale: quello dei portieri. Ecco quindi le sue parole in merito: “Meret? Il portiere non è contento dell’impiego e attraverso il suo procuratore chiederà garanzie al tecnico. Se Ospina sarà preferito a lui, chiederà la cessione”.

L’interessamento del Napoli per Emerson Palmieri certifica ancora una volta come il Napoli sia intenzionato a comprare un terzino sinistro, con Faouzi Ghoulam ormai prossimo all’addio alla squadra partenopea.

Altra conferma arriva poi quindi per quanto riguarda la guida tecnica del Napoli, la quale sarà nuovamente affidata con ogni probabilità a Gennaro Gattuso anche per la prossima stagione. La notizia meno confortante è ovviamente quella legata al ruolo del portiere, con il futuro di Alex Meret sempre più in bilico.