Napoli, pronta una nuova cessione: Rafa Marin verso il Villarreal

Il Napoli si prepara a una nuova operazione in uscita sul mercato. L’arrivo ormai prossimo di Danilo, in via di svincolo dalla Juventus, consentirà al club partenopeo di rinforzare il reparto difensivo con un’alternativa di esperienza.

Questa novità spiana la strada alla partenza di Rafa Marin, destinato a lasciare il club azzurro per fare ritorno in Spagna.

Rafa Marin al Villareal

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore, ex Real Madrid, si trasferirà al Villarreal fino al termine della stagione.

L’operazione avverrà con la formula del prestito oneroso, offrendo al giovane spagnolo l’opportunità di rilanciarsi dopo un periodo difficile trascorso prevalentemente in panchina a Napoli.

Il trasferimento rappresenta una chance importante per Marin, desideroso di tornare protagonista in campo. Per il Villarreal, l’acquisto temporaneo del centrale azzurro potrebbe rivelarsi un rinforzo prezioso per affrontare la seconda metà della stagione.