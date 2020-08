Napoli, pronte 5 cessioni: ipotesi prestito per Lozano

Nelle ultime ore Tuttosport ha fatto il quadro della situazione delle cessioni in casa Napoli. Secondo il quotidiano sportivo vi sarebbero 5 calciatori che lasceranno con ogni probabilità la squadra azzurra per svariati motivi.

Il primo nome in lista è quello di Kalidou Koulibaly. La sua cessione è nell’aria da un paio d’anni, quest’anno però sembra davvero essere l’anno buono. Il valore del suo cartellino sta scendendo con il tempo ed il Napoli vorrebbe evitare ulteriori svalutazioni anche alla luce delle recenti prestazioni insufficienti da parte del giocatore.

Il secondo nome in lista è altrettanto pesante, si tratta di Allan. Il brasiliano, appena due anni fa, aveva un valore economico di circa 100 milioni. All’epoca però nessuna operazione in uscita andò in porto. Ora il Napoli, per la sua cessione, si accontenterà di incassare una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Su di lui rimane forte l’interesse dell’Everton.

Terzo e quarto nome in lista sono invece due giocatori usciti dai radar del progetto tecnico azzurro: Fernando Llorente e Amin Younes. I due potrebbero comunque rimanere in Serie A: sulle sue tracce vi sono il Benevento e, più recentemente, anche il Genoa.

L’ultimo nome in lista risponde a Hirving Lozano. Nonostante l’acquisto record di 42 milioni appena la scorsa estate, il messicano non ha convinto Gennaro Gattuso. L’allenatore del Napoli non lo vede inserito nella sua idea di gioco e quindi ne farebbe anche a meno. L’ipotesi che sta prendendo più piede è quella del prestito, probabilmente al Genoa. Con tale scelta la società partenopea, pagando una parte dell’ingaggio del giocatore, proverà a far lievitare il prezzo del cartellino del Chucky, svalutatosi dal suo arrivo in azzurro.