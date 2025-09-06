Napoli pronto a chiudere un ultimo colpo in uscita!

Il Napoli si appresta a concludere un’ultima operazione di mercato in uscita, approfittando delle finestre di trasferimento ancora aperte in alcuni Paesi europei. Tra i nomi in partenza figura Coli Saco, giovane centrocampista franco-maliano classe 2002, che secondo indiscrezioni molto vicine all’ambiente azzurro è ormai a un passo dal trasferimento in prestito all’Yverdon, formazione svizzera impegnata nella Challenge League, la seconda divisione nazionale. L’operazione ha ricevuto il via libera da Antonio Conte e dal direttore sportivo Giovanni Manna.

La carriera di Saco, fino a questo momento, si è caratterizzata per una crescita graduale attraverso vari prestiti, utili per accumulare esperienza e maturità calcistica. Nato il 15 maggio 2002 a Créteil, in Francia, il centrocampista è un giocatore dotato di grande fisicità, con i suoi 197 centimetri di altezza che lo rendono particolarmente imponente nella zona mediana del campo. Tuttavia, nonostante le qualità atletiche e tecniche, non è mai riuscito a trovare spazio in prima squadra con la maglia del Napoli, complice la forte concorrenza in un reparto ricco di alternative.

Negli ultimi anni, Saco ha avuto modo di mettersi in mostra in diverse piazze italiane. Dopo una prima esperienza con la Pro Vercelli, con cui ha collezionato 34 presenze e 3 reti, è approdato all’Ancona, dove ha vissuto una stagione più prolifica con 32 gare e 7 gol. Lo scorso anno ha indossato la maglia del Bari in Serie B, prendendo parte a 11 incontri, sebbene senza riuscire a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Il passaggio allo Yverdon rappresenta dunque una nuova opportunità di crescita. In Svizzera il campionato proseguirà fino a fine maggio e la finestra di mercato resterà aperta fino al 9 settembre 2025, fattore che ha permesso al Napoli di trovare una soluzione in extremis. Il club elvetico, attento ai giovani di prospettiva, ha individuato in Saco un rinforzo utile per rafforzare la mediana e portare qualità fisica e dinamismo a disposizione dell’allenatore.

Per il Napoli, questa operazione ha un duplice significato: da un lato consente al calciatore di giocare con continuità e svilupparsi ulteriormente, dall’altro libera spazio nella rosa, permettendo a Conte di lavorare con un gruppo più snello e funzionale. Saco avrà così l’occasione di dimostrare il proprio valore in un contesto diverso, con l’obiettivo di tornare in Italia più maturo e pronto a contendersi un posto nel calcio che conta.