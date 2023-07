Napoli pronto a pagare la clausola di Dembele se dovesse partire Osimhen

L’indiscrezione arriva dalla Spagna e avrebbe dell’incredibile. Infatti, Dembele potrebbe finire al Napoli se dovesse partire Osimhen

Nel caso in cui Victor Osimhen dovesse lasciare il capoluogo campano, il Napoli starebbe pensando, secondo fonti estere, all’acquisto di Ousmane Dembele. La clausola del giocatore è di circa 50 milioni di euro e potrebbe essere pagata se i partenopei perdessero il proprio attaccante.

Il nigeriano è da tempo nel mirino delle big europee, che potrebbero cercare di prelevarlo pagando oltre 100 milioni di euro come richiesto da Aurelio De Laurentiis. Per ora il pericolo sembra scongiurato, specialmente perché il giocatore vuole rimanere a Napoli come da lui confermato, ma mai dire mai. Il Paris Saint Germain, specialmente, resta in campana.

Incrocio con i francesi

Oltre all’ingaggio di un’ala, con Dembele come grande favorito e per cui potrebbe esserci uno scontro con il Napoli, il PSG ha bisogno di un centravanti di prim’ordine e al momento ci sono solo due giocatori disponibili sul mercato Harry Kane e Victor Osimhen, per i quali si sta battendo mezza Europa. Il giocatore che piace di più a Luis Enrique è Kane, un attaccante letale con la capacità di giocare in ampiezza e di abbassarsi per ricevere. L’inglese vuole lasciare il Tottenham e il club londinese non lo vuole in una rivale della Premier League. Il problema per il PSG è che tutto fa pensare che Kane sia molto vicino al Bayern Monaco.

Se Kane si allontana, il prossimo a essere preso in considerazione è Victor Osimhen, un attaccante che ha avuto una stagione impressionante con il Napoli. Il nigeriano ha dichiarato di trovarsi bene nel club italiano, anche se chiede il rinnovo del contratto per restare. Il PSG potrebbe raddoppiare il suo stipendio, oltre a pagare 100 milioni per la sua firma, il che potrebbe cambiare la situazione.