Napoli pronto a rinforzare la difesa: Danilo Luiz nel mirino

Il mercato invernale del Napoli si accende con l’obiettivo di rinforzare la difesa, resa vulnerabile dall’infortunio di Alessandro Buongiorno.

Il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando per assicurare un nuovo innesto a disposizione di Antonio Conte, e la pista più calda porta al nome di Danilo Luiz, attualmente ai margini della Juventus.

Si aprono le porte del trasferimento

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il difensore brasiliano classe 1991 è in trattativa con il club bianconero per ottenere la rescissione del contratto, aprendo così la strada a un trasferimento a parametro zero.

Danilo, stimato dall’allenatore partenopeo, potrebbe non essere incluso nella spedizione della Juventus per la Supercoppa in Arabia Saudita, accelerando i tempi per un possibile approdo a Napoli.

La trattativa sembra ben avviata, e il club azzurro punta a chiudere l’operazione nei prossimi giorni per offrire a Conte una soluzione immediata alle lacune nel reparto arretrato. Il mercato partenopeo inizia dunque con un colpo che potrebbe rafforzare significativamente la squadra nella seconda parte della stagione.