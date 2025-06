Napoli pronto a sostituire Rrahmani: occhi puntati su Chalobah

Il Napoli è al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, non solo per nuove acquisizioni, ma anche per gestire eventuali partenze. Amir Rrahmani, pilastro difensivo azzurro, sarebbe fortemente tentato da un’offerta in arrivo dall’Arabia Saudita, definita molto generosa. Una proposta che ha acceso il dibattito all’interno della dirigenza partenopea

Con i dubbi sulla permanenza di Rrahmani, il Napoli ha già tracciato una strategia per non farsi trovare impreparato: individuare un sostituto all’altezza. In cima alla lista dei dirigenti figurano due nomi: Trevoh Chalobah del Chelsea e Sam Beukema del Bologna, con Chalobah particolarmente in pole position per via della versatilità e dell’esperienza a livello internazionale.

Il centrale inglese del Chelsea è considerato un profilo ideale anche per Antonio Conte, in grado di giocare sia con una difesa a quattro che a tre, impostare l’azione da dietro e garantire solidità fisica. La valutazione per Chalobah si aggirerebbe sotto i quaranta milioni di euro, una cifra alta ma ritenuta alla portata del Napoli in caso di cessione certa di Rrahmani.

Sul fronte Beukema, il dossier resta vivo. Il difensore olandese classe 1998 ha già fornito disponibilità al trasferimento al Napoli e rappresenta un’opzione concreta, con costi potenzialmente inferiori rispetto a Chalobah. Tuttavia, la società partenopea dovrà trattare con il Bologna per definire la cifra del cartellino, stimata tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Situazione bollente

L’interesse per Chalobah è cresciuto anche perché l’inglese ha compiuto il suo debutto con la Nazionale maggiore dopo una stagione convincente al Chelsea, dove ha dimostrato affidabilità e personalità. Il Napoli punta a un difensore che possa integrarsi immediatamente nel sistema tattico e garantire qualità sia dal punto di vista difensivo sia nella costruzione dell’azione.

Ora la parola passa alle prossime mosse di mercato: se Rrahmani dovesse accettare l’offerta proveniente dall’Arabia, il Napoli avrà via libera per trattare con il Chelsea. Ma resta viva anche la pista Beukema, che offre vantaggi economici e tecnico-tattici. Nei prossimi giorni la società valuterà con attenzione ogni possibilità, pronta ad agire in tempi rapidi per consegnare a Conte un rinforzo di alto livello.