Napoli pronto a un ultimatum per Ndoye, la verità sul piano B in attacco

Nella giornata di ieri, secondo quanto si apprende dalle pagine del quotidiano La Repubblica, si è svolto un importante incontro di mercato che ha visto coinvolto tutto lo stato maggiore del Napoli: erano presenti Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e il ds Giovanni Manna. Il summit è avvenuto al resort “Regina Isabella” di Lacco Ameno, a Ischia.

Il tema principale di questo incontro è stato il mercato in entrata e in particolare l’acquisto di un esterno d’attacco. Nelle ultime ore il nome più caldo è quello di Dan Ndoye del Bologna, anche se i rossoblù hanno rifiutato l’ultima offerta azzurra intorno ai 35 milioni più bonus.

De Laurentiis, però, si sarebbe stufato di attendere: “Il Napoli si è infatti stancato delle richieste sempre più esose del Bologna ed è un po’ perplesso pure per l’atteggiamento dell’attaccante svizzero, che non sta facendo particolari pressioni per trasferirsi in maglia azzurra”.

“O accettano le ultime offerte, oppure il Napoli è pronto a battere altre piste”. Altre piste che hanno diversi nomi. Si è parlato molto di profili come Federico Chiesa, Raheem Sterling, Jack Grealish, ma non solo.

La redazione di AreaNapoli.it, invece, è convinta che tutte queste piste, soprattutto per motivi tattici, sono solo dei diversivi perché il vero obiettivo resta l’esterno del Bologna. Nelle prossime ore il Napoli potrebbe rilanciare per l’ultima volta in attesa del sì definitivo.