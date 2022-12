Napoli, pronto il doppio colpo per l’estate

Il Napoli starebbe puntando a prendere due giocatori adesso per poi lasciarli in prestito fino all’estate, così da farli giocare

I partenopei vogliono continuare il loro periodo roseo in campionato e sembrano intenzionati ad operare già da subito per il mercato. Se la rosa titolare non sembra possa essere intaccata, per il momento, la prossima stagione potrebbe già essere preparata con largo anticipo.

Gli azzurri starebbero pensando di acquistare già per l’estate Walid Cheddira e Lazar Samardzic, così da anticipare la concorrenza e portarsi a casa due talenti da 90 del nostro calcio. I due giocatori potrebbero essere presi, salvo poi essere girati immediatamente in prestito alle rispettive squadre.

Sogni europei

Qualche settimana fa Samardzic ha messo in chiaro le cose, almeno per il momento: “Vogliamo festeggiare un po’ insieme con le nostre donne. Il gruppo è la nostra forza più grande perché siamo una famiglia e questa è una gran bella cosa per noi. Sono orgoglioso di giocare con questo club e con la Nazionale Under 21, segnare contro l’Italia nell’ultima partita è stata una grande emozione”.

Per ora il talento bianconero sembra essere concentrato sul restare ad Udine, con la voglia di continuare ad inseguire un sogno: l’Europa. Per ora si è allontanata, ma ancora la corsa non è finita. Qualche mese fa ha detto: “Questo club è come una famiglia. Tutti si conoscono. È molto facile lavorare qui perché hai davvero tutto a disposizione. Cosa c’è di veramente fantastico? Puoi mangiare quando vuoi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – mattina, mezzogiorno, sera. Una situazione simile a quella vissuta a Lipsia, ma non molto comune in Italia. La filosofia è quella di giocare un calcio propositivo. In rosa ci sono top player come Gerard Deulofeu e Roberto Pereyra, ex Barcellona e Juventus. Di conseguenza, l’obiettivo è quello di conquistare un posto in una competizione internazionale. Al momento però non c’è un traguardo preciso da raggiungere, da stabilire durante il corso della stagione”.