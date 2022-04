Napoli, pronto il rinnovo contrattuale per Juan Jesus

L’ennesima sconfitta casalinga tra le mura amiche del Diego Armando Maradona ha sconvolto un po’ i piani del Napoli, che però non vuole darsi per vinto in questo finale di stagione. Il sogno scudetto si è allontanato e ora è certamente più difficile, ma sicuramente non impossibile.

Gli uomini di Luciano Spalletti hanno l’obbligo morale di provarci fino alla fine, cercando di vincere tutte e sei le gare prima della fine definitiva dei giochi. Il destino partenopeo non è più nelle proprie mani, ma in un campionato in cui tutto può succedere non è ancora detta l’ultima parola.

Intanto, ad Aprile inoltrato, è giusto che la dirigenza inizi ad avviare alcuni discorsi in preparazione alla prossima stagione. Molte sono le tematiche legate ai rinnovi contrattuali. Recenti notizie riguardo a tali questioni riportano di un rinnovo ormai scontato per Juan Jesus.

A lanciare la notizia ci ha pensato nelle ultime ore Repubblica. Secondo il quotidiano italiano, non vi sarebbero più dubbi nella società circa l’ottimo operato di Juan Jesus. Per tale motivo il Napoli è pronto ad esercitare la clausola per il rinnovo contrattuale del calciatore brasiliano.

L’ex Inter e Roma si legherà così al club partenopeo per almeno un’altra stagione, dopo essersi dimostrato molto importante e sempre affidabile in quella attualmente in corso. Ovviamente decisivo per il rendimento del difensore è risultato il lavoro di Luciano Spalletti, che lo ha fortemente voluto al Napoli.