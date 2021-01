Napoli, pronto il rinnovo per Gattuso ma il mister vuole vederci chiaro sul taglio degli ingaggi e obiettivi

A Napoli è tutto pronto per il rinnovo contrattuale con cui la società e mister Gattuso potranno continuare a lavorare insieme per i prossimi due anni. Dopo tanti alti e bassi torna il sereno all’interno degli ambienti azzurri dopo le ultime convincenti prestazioni della formazione schierata dal calabrese. Un segnale distensivo e che mira a fare della continuità nel lavoro il suo punto di forza.

De Laurentiis alla fine ha dovuto ricredersi. Dopo qualche risultato non proprio eccezionale, la squadra è tornata a macinare gioco e punti, issandosi al quarto posto e con la possibilità anche di guadagnare il terzo, qualora il recupero del match contro la Juventus andasse per il verso giusto. Un panorama rinfrancante, soprattutto alla luce delle tante tensioni con cui si era aperta la stagione e che potrebbero ancora fare da ostacolo alla definitiva firma di Gattuso sul nuovo contratto.

Come riporta il quotidiano Il Mattino stamane in edicola: “Prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà al club azzurro fino al giugno 2023, Rino Gattuso ha bisogno di un altro incontro. Forse solo una formalità. Un altro mini-vertice con Giuntoli e il presidente in cui capire qual è il progetto Napoli per il futuro dopo l’impatto devastante della pandemia sui conti del club azzurro e del calcio mondiale”. Gattuso, dunque vuole vederci chiaro e sapere con anticipo su chi potrà ancora contare e su chi no.

Al primo punto dell’ordine del giorno ci sarà sicuramente la questione del taglio del monte ingaggi che, ad oggi, supera abbondantemente i 110 milioni di euro annui. Una cifra che la società, a corto di incassi, faticherà a elargire negli anni a venire. Quello che ne seguirà sarà ovviamente la ridefinizione degli obiettivi del club. Il quesito è “riuscirà il Napoli a qualificarsi alle prossime Champions League non potendo contare sui giocatori dagli ingaggi più onerosi?”.

In questo senso la proverbiale grinta di Gattuso dovrebbe permettere alla rosa superstite di tirare fuori il meglio dalle proprie capacità, magari potendo puntare anche su giovani dal futuro promettente ma dalle minori richieste economiche. Anche su questo il Mattino svela: “Gattuso pone e si pone un interrogativo su quello che verrà. Non vuole garanzie, non chiede chissà quali giocatori, non si strapperebbe i capelli se andasse via Koulibaly o un altro dei big, ma vorrebbe solamente che si facesse chiarezza“.