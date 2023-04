Napoli, Pronto il rinnovo per Kvara: cifre e dettagli

Il Napoli si è confermata quest’anno una delle squadre più in forma della Serie A e del panorama internazionale. Grazie alle prestazioni della squadra, molti talenti, tra questi Kvaratskhelia, sono entranti nel mirino delle big europee.

Quella di Kvara è stata una vera e propria sorpresa di mercato firmata Aurelio De Laurentiis. Acquistato per 10 milioni di euro, adesso sta facendo impazzire le difese della Serie A e della Champions League con le sue giocate.

Il giovane georgiano ha sicuramente il potenziale di un fuoriclasse e De Laurentiis non ha intenzione di lasciarselo scappare. Ad oggi è blindato in maglia azzurra fino al 2027 con un contratto da 1,5 milioni di euro a stagione più bonus ma la dirigenza azzurra sta lavorando per adeguare il contratto.

Le ultime sulla questione arrivano da Ciro Venerato ai microfoni di Tele A: “Kvaratskhelia? L’argomento soldi da spendere non è mai amato da De Laurentiis. Il calciatore resterà a Napoli e prolungherà di un altro anno: 2,5 milioni di euro più bonus a parte per lui. Inizierà il prossimo campionato con un contratto che lo legherà al Napoli per 5 anni“.

Poi sulla sfida di Champions contro il Milan: “Il Napoli dominerà la partita: non è detto che vinca ma la possibilità è concreta. Le parole di Spalletti sono dirette a squadra e ambiente. Il Napoli ce la può fare per un solo motivo: è più forte del Milan“.