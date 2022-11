Napoli, pronto il rinnovo per Kvaratskhelia? Le voci dalla Georgia

Khvicha Kvaratskhelia è diventato in poco tempo un punto fermo del Napoli. Da quanto è arrivato in Italia, infatti, il giocatore georgiano ha fatto sognare i tifosi azzurri, i quali adesso si sono affezionati molto a lui. Per questo motivo, sembrerebbe che il club stia già preparando il rinnovo.

Rinnovo in arrivo? Le voci dalla Georgia

Questa volta le voci non arrivano dai colleghi italiani bensì da quelli georgiani. I giornalisti di Sportall hanno analizzato la situazione e stando a quanto riportato da loro sembrerebbe esserci aria di rinnovo per Kvara. Il Napoli, dunque, starebbe pensando al rinnovo del gioiellino georgiano.

L’ex Rubin Kazan guadagna 1,2 milioni di euro a stagione e l’idea della società azzurra sarebbe quella di blindarlo raddoppiandogli il compenso. Inoltre, il club dovrebbe valutare anche la presenza di un’eventuale clausola di risoluzione del contratto.

Voci anche dall’Italia

Non solo in Georgia, anche in Italia si parla molto del rinnovo del calciatore. Secondo Sport Mediaset, la società sta già lavorando per proporgli un contratto con i fiocchi, impossibile da rifiutare. Il Napoli avrebbe già in mente un accordo da sottoporre agli agenti del calciatore.

Il calciatore georgiano di 21 anni ha fatto letteralmente impazzire la società, tanto da essere già pronta a blindarlo. Il club partenopeo non ha dubbi, Kvaratskhelia ha la stoffa per fare grandi cose ed è per questo che il Napoli non lo lascerà andare così facilmente