Napoli, pronto il super colpo per la fascia sinistra: idea Kurzawa del PSG

La notizia odierna arriva dalla Spagna, più precisamente dal media iberico Sport. Secondo quanto raccontato dal giornale, per il Napoli sarebbe spuntata una clamorosa ipotesi per la fascia sinistra. Si tratta di Layvin Kurzawa, terzino sinistro del PSG.

Il difensore francese è infatti in uscita dalla squadra parigina, essendo in scadenza di contratto. Un parametro 0 quindi che fa gola a tutti, soprattutto al Napoli che da tempo è sulle tracce di Kurzawa e che la prossima stagione avrà necessità di acquistare un terzino sinistro.

Sulla fascia mancina del reparto difensivo partenopeo infatti sono due i calciatori arruolabili: Mario Rui e Faouzi Ghoulam. Come ben noto però il secondo è sempre in condizioni fisiche precarie e non può rappresentare un’alternativa valida per far rifiatare il portoghese.

Difficile infatti che l’algerino possa recuperare il suo stato ottimale. Il Napoli lo ha aspettato a lungo ma probabilmente è arrivato il momento della cessione del calciatore, continuamente tormentato dagli infortuni.

Così la dirigenza azzurra dovrà necessariamente cercare sul mercato un terzino sinistro, il piano è ancora da definire. L’arrivo di Kurzawa potrebbe innescare un gran dualismo con Mario Rui, giocatore che sta garantendo ottime prestazioni da stacanovista. Probabile quindi che il francese ed il portoghese si alterneranno spesso tra di loro, a seconda degli impegni stagionali.