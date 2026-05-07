Napoli, pronto l’assalto al vice Hojlund: ecco Ferguson

Il Napoli guarda avanti e pensa già alla prossima stagione. Tra le priorità del club azzurro c’è quella di individuare un nuovo attaccante che possa alternarsi con Rasmus Hojlund, destinato a diventare il punto di riferimento offensivo della squadra. La dirigenza, guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna, sta valutando diversi profili con l’obiettivo di trovare una soluzione affidabile ma sostenibile dal punto di vista economico

Il nuovo profilo

Il nome che al momento sembra essere in cima alla lista è quello di Evan Ferguson. L’attaccante irlandese, reduce da una stagione complicata tra infortuni e poca continuità, potrebbe lasciare la Roma e tornare al Brighton, club proprietario del cartellino. Il Napoli segue con attenzione la situazione e valuta l’idea di approfittare dell’occasione per rilanciare un talento che, fino a poco tempo fa, era considerato uno dei giovani più promettenti del calcio europeo.

Non c’è però soltanto Ferguson nei pensieri del club partenopeo. Restano vive anche le piste che portano ad Andrea Pinamonti e Keinan Davis, due profili considerati utili per caratteristiche fisiche e capacità di lavorare per la squadra. Più difficile invece la strada che porta a Joshua Zirkzee, soprattutto a causa dell’ingaggio elevato richiesto dall’attaccante olandese.

La situazione si evolve

Le prossime settimane saranno decisive, ma una cosa appare chiara: il Napoli vuole costruire un reparto offensivo più profondo e competitivo per affrontare al meglio tutte le competizioni della prossima stagione. La società azzurra, infatti, ha intenzione di consegnare all’allenatore una rosa completa già durante il ritiro estivo, evitando le difficoltà vissute in passato con trattative chiuse negli ultimi giorni di mercato. L’obiettivo è creare una squadra equilibrata, con alternative valide in ogni reparto e maggiore qualità nelle rotazioni. Molto dipenderà anche dalle eventuali cessioni e dalle opportunità che offrirà il mercato internazionale. I tifosi, intanto, attendono con curiosità i prossimi movimenti del club, consapevoli che il Napoli vuole tornare protagonista sia in campionato che in Europa con un progetto ambizioso e costruito con attenzione.