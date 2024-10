Napoli pronto per la sfida contro il Lecce: Conte valuta Neres al posto di Kvaratskhelia

Sabato il Napoli affronterà il Lecce allo stadio Diego Armando Maradona, e secondo Il Corriere del Mezzogiorno, Antonio Conte potrebbe optare per David Neres titolare al posto di Khvicha Kvaratskhelia.

Neres ha dimostrato un buon contributo nella vittoria contro l’Empoli, pur senza segnare o fornire assist, aiutando la squadra a mantenere il vantaggio ottenuto con il rigore trasformato da Kvaratskhelia.

Kvara potrebbe rivelarsi un’arma strategica

Conte sta lavorando per evitare gli approcci lenti visti nei primi tempi delle ultime due gare e chiede ai suoi giocatori un atteggiamento deciso e offensivo fin dall’inizio.

Il Lecce cercherà di mantenere un’ordinata difesa per impedire al Napoli di sbloccare la partita, ma Kvaratskhelia potrebbe comunque rivelarsi un’arma strategica contro la squadra salentina.

Il Napoli si troverà ad affrontare per la prima volta tre partite in otto giorni, e Conte sta studiando come gestire al meglio la rosa. Nonostante Kvaratskhelia non sia nella stessa forma travolgente della scorsa stagione, rimane un giocatore chiave: ha realizzato 4 gol, 2 assist, ed è tra i migliori in Serie A per passaggi filtranti e ingressi in area palla al piede.