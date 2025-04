Napoli, pronto un mercato da sogno: piace Lookman, rassicurazioni di ADL a Conte

Il Napoli si prepara a vivere un’estate di grandi manovre sul mercato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe messo sul tavolo una cifra imponente, tra i 170 e i 200 milioni di euro, da investire per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Una chiara dichiarazione d’intenti da parte del patron azzurro, desideroso di rilanciare il progetto Napoli dopo un’annata deludente e sotto le aspettative.

Tra gli obiettivi di mercato più caldi spicca il nome di Ademola Lookman, esterno offensivo nigeriano in forza all’Atalanta. Il giocatore, reduce da prestazioni convincenti in Serie A e in campo internazionale, avrebbe attirato l’interesse della dirigenza partenopea. Il suo profilo piace molto per le sue qualità tecniche, la capacità di saltare l’uomo e la versatilità tattica. Potrebbe rappresentare il rinforzo ideale per il reparto offensivo, soprattutto in caso di cessione di uno tra Kvaratskhelia o Politano.

Antonio Conte, che resta in cima alla lista dei desideri di De Laurentiis per la panchina del Napoli, sarebbe stato rassicurato direttamente dal presidente. L’ex tecnico di Inter, Juventus e Tottenham avrebbe infatti ricevuto garanzie su un progetto tecnico ambizioso e su un mercato all’altezza delle sue richieste. Un segnale forte che potrebbe avvicinare l’accordo tra le parti e aprire a una nuova era per il club azzurro.

La volontà di investire così tanto lascia intuire una possibile rivoluzione nella rosa. Diversi giocatori potrebbero partire, da Osimhen — da tempo accostato a club di Premier League — a elementi considerati ormai fuori dal progetto tecnico. In entrata, invece, si valutano profili giovani ma già pronti, con esperienza internazionale e un valore in crescita, in linea con la filosofia del club.

Se le premesse verranno rispettate, il prossimo calciomercato del Napoli potrebbe essere tra i più ricchi e significativi dell’intera Serie A. I tifosi sognano un ritorno ai vertici, magari con Conte in panchina e nuovi campioni in campo, per dimenticare l’ultima stagione e tornare a lottare per lo scudetto.