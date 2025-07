Napoli, pronto un tris di acquisti: torna di moda Amrabat

Il Napoli, secondo Fasano, sarebbe prontissimo ad acquistare ben tre giocatori nei prossimi giorni. Il primo potrebbe essere Vanja Milinkovic-Savic, seguito poi da altri due talenti cristallini

Le parole di Fasano

Secondo Gerardo Fasano di Ruletasport, il Napoli sta per chiudere ben tre colpi. Ecco cosa ha detto: “Il Napoli chiuderà altri tre colpi in entrata. Il riferimento è a Milinkovic-Savic che ha ormai salutato il Torino ed è pronto ad approdare alla corte di mister Antonio Conte. Poi sarà la volta di Juanlu Sanchez che nelle idee del tecnico sarà la prima alternativa al capitano Giovanni Di Lorenzo. Infine sarà la volta anche di un centrocampista. E qui i nomi sono diversi.

Piace Amrabat, nome più volte accostato alla società partenopea. Si tratta di un calciatore che potrebbe tornare di moda. A mio avviso il Napoli acquisterà uno di questi tre: Musah (si proverà con un prestito o cercando di fare scendere il prezzo), Miretti oppure Amrabat. Credo che il Napoli ingaggerà un calciatore difensivo, non una mezzala come Miretti”. Poi il retroscena su Zaccagni: “Se il mercato della Lazio non fosse bloccato il Napoli avrebbe cercato di ingaggiarlo. La società partenopea non avrebbe avuto problemi con il calciatore che sarebbe stato ben lieto di approdare nella compagine campione d’Italia”.

Il Napoli può chiudere questi colpi?

Quasi sicuramente, qualcuno a centrocampo arriverà. Da quanto sappiamo, quello più probabile al momento è Fabio Miretti. Amrabat è una suggestione, anche abbastanza apprezzata, ma sembra più che altro una seconda scelta dalle parti di Castel Volturno. Juanlu Sanchez si aspetta solo di finalizzare qualche dettaglio prima di ufficializzarlo. Stessa cosa per Milinkovic-Savic.