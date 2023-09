Napoli, proposta la risoluzione del contratto a Demme ma sarà ceduto a gennaio 2024

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha proposto la risoluzione del contratto al centrocampista Diego Demme. Il giornalista de “Il Roma” Giovanni Scotto ha parlato della questione sui propri social.

Il giocatore sarebbe intenzionato a far scadere il proprio contratto, per poi scegliere da sé la propria destinazione: “Salvo ‘miracoli’, Diego Demme resta a Napoli. Ieri contatto con l’agente del calciatore, che ha comunicato che al momento non ci sono offerte concrete per il centrocampista. Il tedesco resterà in azzurro ma sarà fuori dal progetto”.

“Ha anche rifiutato la risoluzione consensuale del contratto per poter trovare squadra in futuro da svincolato. Il suo stipendio lordo di quasi 4 milioni peserà sulle casse del club almeno fino a gennaio, quando aprirà la prossima sessione di mercato”.

Come rivelato dal portale calciomercato.com, quindi, il calciatore sarà ceduto a gennaio ad un prezzo di saldo così da risparmiare la parte d’ingaggio che la SSC Napoli dovrebbe riconoscergli fino a conclusione del contratto. La prima cessione del mercato invernale, quindi, è stata già decisa.