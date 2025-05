Napoli, proposta shock per Lookman: 25 milioni più Raspadori, ma l’Atalanta alza la posta

Il Napoli ha messo nel mirino Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’Atalanta, come rinforzo per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Armando Areniello, il club partenopeo avrebbe avanzato una proposta consistente: 25 milioni di euro più il cartellino di Giacomo Raspadori per convincere la Dea a cedere il suo gioiello offensivo

Tuttavia, l’Atalanta ha respinto l’offerta, ritenendola insufficiente rispetto alla valutazione di Lookman, che si aggira intorno ai 60 milioni di euro . Il club bergamasco considera l’attaccante nigeriano un elemento chiave e non intende privarsene se non di fronte a un’offerta irrinunciabile.

Giacomo Raspadori, dal canto suo, ha vissuto una stagione altalenante con il Napoli. Nonostante alcuni gol decisivi, come quello contro la Fiorentina il 9 marzo 2025, il suo impiego è stato spesso limitato, soprattutto sotto la guida di Antonio Conte . Il club partenopeo aveva già rifiutato un’offerta di 25 milioni di euro per Raspadori da parte del Marsiglia, segno della fiducia riposta nel giocatore.

Napoli concreto su Lookman

L’interesse del Napoli per Lookman riflette la volontà di rafforzare il reparto offensivo con un giocatore dinamico e prolifico. Tuttavia, la trattativa si preannuncia complessa, considerando le alte richieste dell’Atalanta e il valore attribuito a Raspadori. Resta da vedere se il club partenopeo sarà disposto ad aumentare l’offerta o se cercherà alternative sul mercato.

In ogni caso, la strategia del Napoli in questa sessione estiva sarà determinante per rilanciare le ambizioni della squadra. Un colpo come Lookman potrebbe rappresentare un segnale forte per tifosi e avversari.