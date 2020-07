Napoli, proposto Danilo dell’Ajax: il giovane attaccante piace molto agli azzurri

Secondo quanto riportato dal portale di notizie online Calcionews24, vi sarebbe un nuovo calciatore in orbita Napoli. Si tratta di un giovanissimo attaccante classe 1999 ed attualmente militante nell’Ajax. Il suo nome è Danilo Pereira da Silva, semplicemente conosciuto come Danilo.

Il calciatore brasiliano è stato proposto alla squadra azzurra direttamente dagli agenti dello stesso. La sua valutazione è molto bassa e si aggira intorno ai 4-6 milioni. Una cifra molto bassa quindi che rende la trattativa molto facile da mandare in porto. Si tratterebbe di una scommessa a basso rischio che stuzzica la gola della dirigenza azzurra.

Ad ostacolare il possibile affare c’è un problema non di poco conto: la nazionalità del centravanti. Essendo brasiliano infatti Danilo risulta extracomunitario. Per tale motivo il suo eventuale acquisto può andare in porto solo in caso di mancato arrivo di Victor Osimhen.

Il calciatore del Lille infatti, molto vicino al Napoli, andrebbe ad occupare l’ultimo posto da extracomunitario presente in rosa azzurra, togliendolo quindi dalla disponibilità di Danilo. Il nome di quest’ultimo deve comunque essere preso in considerazione in attesa di eventuali sviluppi.

Il centravanti dell’Ajax ha vissuto un grandissimo exploit lo scorso anno nella squadra primavera, tra le cui fila ha segnato ben 19 gol in 33 presenze. Ciò lo ha portato a guadagnarsi un posto in prima squadra, dove finora ha però collezionato una sola presenza.